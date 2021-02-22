За порушення карантинних обмежень директор ТОВ “Тернопільський центральний ринок” отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 34000 гривні.

Працівники поліції склали два адміністративних протоколи за ст. 44-3 КУпАП щодо керівника, який працює на посаді директора ТОВ “Тернопільський центральний ринок” та на посаді генерального директора ТОВ “Тернопільський міський ринок ЛТД”.

Перший факт порушення було зафіксовано 14 листопада 2020 року, повідомляє Тернополіс. Як зазначається у матеріалах справи, посадовець не вжив заходів щоб унеможливити подальшу діяльність “Тернопільського центрального ринку”, чим порушив постанову Кабміну про карантинні обмеження.

Другий факт порушення був зафіксований 29 листопада 2020 року. Її склали через невжиття заходів щодо припинення роботи “Тернопільського міського ринку ЛТД”.

Обидва протоколи об’єднали в одну справу і розглянули її 10 лютого.

У судове засідання керівник двох тернопільських ринків не з’явився, причини своєї неявки не повідомив, хоча був поінформований про час та місце розгляду справи.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Кунцьо С. В. вирішив приступити до розгляду справи без участі особи, на яку складені протоколи.

Дослідивши усі матеріали справи, в тому числі і відеозаписи з нагрудних відеореєстраторів патрульних, суддя прийшов до висновку, що ринок у вказаний у протоколах час працював.

Отож, суддя постановив визнати директора ринку винним у вчиненні порушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 34000 гривень. Постанова оприлюднена у Єдиному реєстрі судових рішень 17 лютого.

Директором ТОВ “Тернопільський центральний ринок” та генеральним директором ТОВ “Тернопільський міський ринок ЛТД” є відомий у місті підприємець Ворко Юрій Євгенович.

Нагадаємо, за порушення ст. 44-3 КУпАП передбачено штраф для громадян у розмірі від 17000 до 34000 гривень і для посадових осіб – штраф у розмірі від 34000 до 170000 гривень.