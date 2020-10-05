Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо директора одного із районних комунальних агролісогосподарських підприємств слідчі тернопільської поліції скерували до суду.

33-річного підозрюваного обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України – службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

У ході досудового розслідування було встановлено, директор, даючи розпорядження щодо санітарної вирубки дерев, не переконався, що всі насадження дійсно підлягають зрубу. У результаті неналежного виконання службовою особою своїх службових обов’язків, через несумлінне ставлення до них, було здійснено рубку майже тридцяти дерев породи червоний дуб. Сума завданих збитків – понад триста тисяч гривень.

Згідно санкцій інкримінованої директору підприємства статті йому загрожує позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.