На вимогу Кременецької місцевої прокуратури районним судом із керівника навчального закладу Кременецького району стягнуто 25 тис грн шкоди державі, завданої незаконним звільнення працівника установи.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Місцевою прокуратурою встановлено, що у 2019 році директор училища безпідставно звільнив викладача. Рішенням суду звільнення було визнано незаконним і з навчального закладу стягнуто розмір заробітної плати педагога за час його вимушеного прогулу.

Оскільки, відповідно до норм Кодексу законів про працю України, керівник закладу несе матеріальну відповідальність у розмірі шкоди, заподіяної установі з його вини, місцевою прокуратурою пред’явлено відповідний позов до директора училища. Його задоволено судом в повному обсязі.