Розтратив майно підприємства на суму понад 9 млн грн – на Тернопільщині підозрюють директора товариства.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у розтраті чужого майна, яке перебувало на зберіганні суб’єкта господарювання на суму понад 9 млн грн, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, керівник сільськогосподарського підприємства з Черкащини, орендуючи складські приміщення на Кременеччині, з вересня 2019 року по січень 2020 року отримав від суб’єкта господарювання на відповідальне зберігання близько 4 тис т зерна сої на загальну суму понад 27 млн грн. Збіжжя було призначене для експорту за кордон. Проте частина сої – понад 1,4 тис т, яку залишили на відповідальному зберіганні товариства, була вивезена зі складських приміщень та розтрачена директором.

Сума збитків підприємству з Тернопільщини, завданих внаслідок розтрати його майна, становить понад 9 млн грн.

Триває розслідування, що здійснюється слідчими СУ ГУНП в області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури