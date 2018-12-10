Одна з “центрових” шкіл Тернополя залишилася без директора

10/12/2018 Розмір тексту:

Про звільнення Надії Будій з посади директора спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов у Facebook повідомив відомий тернопільський журналіст Сергій Сінкевич.

“Директор елітної школи №3 Надія Будій звільнилась з роботи….Просто не всі хочуть про це публічно говорити…. Воно – й зрозуміло. Батьки думають про своїх школяриків, яким, ще вчитись, а педагоги переживають, щоб і їх часом не “бортанули”, – пише Сергій Сінкевич.

У соцмережі з’явилося фото запису з трудової книжки пані Будій, на якому видно, що звільнилась вона 27 листопада за власним бажанням.

“Надія Будій була класним директором. І її, у даному випадку, – просто “довбанули”, вважає Сергій Сінкевич, розкриваючи власну версію того, що відбулося.

Прізвище нового директора елітної школи стане відомим після проведення конкурсу на цю посаду в порядку встановленому законодавством.

Джерело: Галас