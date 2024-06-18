Директор міжнародного благодійного фонду за 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність. Тепер така благодійність може коштувати йому вісім років позбавлення волі.

Уникнути мобілізації та легально виїхати за кордон пропонував чоловікам призовного віку мешканець Тернополя. Виявилось, що фігурант – керівник міжнародного благодійного фонду – обіцяв охочим оформити документи про наявність другої групи інвалідності.

Він запевняв, що може вплинути на службових осіб лікарської комісії, щоб ті офіційно визнали клієнта інвалідом другої категорії. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження ухилянтами медкомісій у закладах охорони здоров’я.

Схемі зловмисника завадили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Поліцейські разом із працівниками СБУ затримали фігуранта «на гарячому», одразу після отримання ним грошей – 10 тисяч доларів.

Слідчі поліції Тернопільщини вже оголосили керівнику благодійного фонду про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 8 років за ґратами.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.