Близько 70 випускників Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою отримали документи про загальну середню освіту.

З нагоди вручення атестатів на території Збаразького замку організували урочистості, які відвідав третій президент України Віктор Ющенко.

Під час офіційної частини юнаки демонстрували майстерність військової справи, якої вони навчалися у закладі. Творчі колективи представили музичні і танцювальні композиції.

Привітати випускників військового коледжу прийшли їхні батьки, друзі, наставники. Попереду у них – самостійне життя, яке більшість планує присвятити військовій справі.

«Це надзвичайно відповідальна і важлива справа. Щоб присвятити їй життя, необхідно чітко відчувати покликання. Наша держава сьогодні, як ніколи, потребує міцної та боєздатної армії. Професія військового набуває все більшої важливості. Бажаю вам успіху на цій дорозі. Переконаний, що ви залишатиметеся справжніми патріотами, готовими стати на захист Батьківщини», – зазначив керівник військового коледжу Вадим Ластовицький.

Нагадаємо, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою у Збаражі діє від 2015 року. Заклад унікальний, адже тут можна опанувати цивільну професію та готуватись до служби у Збройних силах України.