Сьогодні у Загребі “Шахтар” зустрінеться з місцевим “Динамо”, з яким два тижні тому мірявся силами у Харкові.

Спогади від того поєдинку в українських вболівальників залишилися не надто приємні: хорватський чемпіон, здавалося, наплював зі своєї найвищої гори Динари (1913 м) на свої ж давні “комплекси меншовартості” перед українськими клубами і влаштував “гірникам” справжнє випробування, вийти з якого з мінімальними втратами нашим футболістам вдалося ціною великих зусиль. Гравці, прізвищ яких, щиро кажучи, раніше не чув та й тепер не пам’ятаю, тривалі відрізки впевнено володіли ігровою ініціативою, змушуючи збентежених господарів з труднощами згадувати свої, здавалося б, давно відлагоджені зв’язки. Хтось казав, що “Шахтар” просто недооцінив суперників; ще хтось доводив, що гості передусім переграли господарів тактично, і кожна з цих думок, напевно, має під собою підстави.

Можна передбачити, що сьогодні підопічним Л.Каштру легше не буде, тим більше, що команда після недавньої кубкової поразки від іншого “Динамо” – київського – почувається не надто впевнено. Ось думка про наступний двобій екс-тренера “Динамо” Йожефа Сабо: “Мене дуже здивувало загребське «Динамо» в першому матчі – не очікував, що у них буде така тактика. Вона відповідає сучасним тенденціям. Зараз грають так і в Італії, і в Іспанії… Тренер «Шахтаря» теж не чекав від хорватів такої гри. У Загребі хорвати будуть діяти так само. «Шахтарю» потрібно належним чином підготуватися і врахувати всі свої помилки. Можна очікувати і нічию, але, думаю, обидві команди гратимуть лише на перемогу. У «Шахтаря» наступна гра з «Манчестер Сіті». Там буде можливість взяти очки лише якщо англійці вже забезпечать собі вихід з групи з першого місця і випустять не основний склад. Тому архіважливо перемогти в Загребі”.

Втім, букмекерські контори невелику перевагу віддають господарям. Середній коефіцієнт на перемогу чемпіонів Хорватії – 2,30, тоді як на виграш чемпіонів України – 3,20. Нічия оцінюється середнім показником 3,45.

А ось прогнози на матч “Динамо” (З) – “Шахтар” від тернопільських шанувальників футболу:

Орест Зварич, юрист – 2:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 1:2

Микола Мартинчук, редактор “Нової тернопільської газети” – 1:1

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:0

Володимир Чайковський, методист центру освітньої аналітики – 1:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Теодозій Кухарський, зав. оргвідділом облради – 2:1

Ігор Дуда