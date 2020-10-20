Сьогодні о 19.55 “Динамо” на частково відкритому для глядачів НСК “Олімпійський” зустрінеться у матчі першого туру Ліги чемпіонів з італійським “Ювентусом”.

Клуб з Турина – з числа тих, поєдинки з якими вболівальники зі стажем згадують не дуже весело. Як за Валерія Лобановського в 1998 р., так і після нього (2002 р.) “Динамо” поступалося у рідних стінах “старій сеньйорі” (відповідно, 1:4, 1:2). Оптимісти можуть сказати, що нинішній “Юве” не настільки грізний, як команда минулих років. І що молодий allenatore Андреа Пірло не може зрівнятися за досвідом (і хитрощами) з Мірчею Луческу, який, як повідомляється, свого часу дав старт футбольній кар’єрі італійця.

Справді, у Серії А туринці наразі грають з деяким скрипом – у останньому турі спромоглися аж на нічию (1:1) з новачком вищого дивізіону – “Кротоне”. Ще один фактор ніби й на користь “Динамо”: у матчі не візьме участі не будь хто, а Кріштіану Роналду – коронавірус вкотре довів, що у нього немає пієтету перед сильними світу цього і гучними іменами. Президент “Динамо” Ігор Суркіс, побажавши КріРо здоров’я і якнайшвидшого одужання, все ж думається, в глибині душі був би не проти, якби оте повне одужання настало трішки пізніше і не співпало з матчами “Юве ” і його команди. Загалом, відсутність Роналду в складі експерти оцінюють по-різному. Віктор Леоненко, приміром, не виключає, що вона може зіграти з динамівцями злий жарт – адже коли Кріштіану на полі, всі намагаються здебільшого грати на нього, а тепер, коли його не буде, можуть “викинути сюрпризи”. Його колега з каналу “Футбол” Михаїл Метревелі, навпаки, вважає, що за відсутності Роналду “Динамо” буде набагато легше. Може й так, але не варто забувати, що у “Ювентуса” є ще й Дібала, Бернардескі, К’єза, Ремзі, Мората, Рабіо – прізвища, які чогось вартують в європейському футболі. Хотілося б сподіватися, що молоді гравці “Динамо”, ряд з яких пройшли хорошу “обкатку” в недавній грі збірних України та Іспанії, не знітяться перед ними.

Букмекерські контори, звісно, перевагу віддають італійському грандові. А ось прогнози на матч “Динамо” -“Ювентус” від тернопільських шанувальників (і не лише) футболу:

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 1:1

Михайло Дем’янчук, колишній гравець “Ниви” – 0:2

Іван Зінь, депутат міськради – 1:1

Галина, тернопільська теща італійського зятя – 0:1

Михайло Зубик, журналіст – 1:3

Олег Дуда, вихованець футбольної ДЮСШ – 1:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 2:2