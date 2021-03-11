Сьогодні двом нашим провідним клубам належить провести дуже непрості двобої 1/8 фіналу Ліги Європи. Досить проблемний нині “Шахтар” у Римі екзаменуватиме тамтешня “Рома”, а далеко не ідеальне “Динамо” в Києві зустрінеться з іспанським “Вільяреалом”.

Що принесе підопічним М.Луческу зіткнення з “жовтою субмариною”, як називають клуб з провінції Кастельон? Вдасться потопити її, чи навпаки – вона торпедує один з українських флагманів? Частково (а, може, й повністю) відповідь на ці запитання отримаємо сьогодні ввечері. Може, зіграє киянам на руку деяка зверхність майбутніх суперників? Директор “Вільяреала” Маркос Сенна після жеребкування заявив, що “Динамо” є “прохідним суперником”. Щоправда, додав, що протистояння складається зі 180 хвилин. На думку Мирона Маркевича, іспанська команда трохи сильніша, але “футбол така штука, що сильніші не завжди перемагають”. Слід зазначити, що волею жеребу “Динамо” 9-й раз зіграє проти команди з Іспанії на стадії play off. Подолати іспанській бар’єр киянам раніше вдавалося лише в 3-х випадках з 8. Не на користь “Динамо” завершилися і поєдинки з тим же “Вільярреалом” в 1/16 фіналу Кубку УЄФА-2004/05 (0:0 вдома і 0:2 на виїзді). В цілому ж в 29 матчах з іспанськими командами динамівці здобули 5 перемог при 14 поразках. При цьому безвиграшна серія біло-синіх в цьому протистоянні налічує на сьогоднішній день 16 матчів (7 нічиїх і 9 поразок), а останню перемогу кияни відсвяткували аж 22 роки тому – в пам’ятному поєдинку 1/4 Ліги чемпіонів проти “Реала” (2:0).

Ще один не дуже веселий історичний спогад: у складі “Вільяреала” нині виступає колумбієць Бакка – той самий, котрий у фіналі Ліги Європи-2015 “Севілья” – “Дніпро” став автором двох голів у ворота української команди. Все ж, будемо сподіватися, що старійшина тренерського цеху М.Луческу зможе запропонувати щось “нелегкотравне” своєму іспанському vis-a-vis У.Емері. А ось прогнози на матч “Динамо” – “Вільяреал” від тернопільських шанувальників футболу:

Святослав Півторак, громадський діяч – 0:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Олег Дуда, вихованець футбольної ДЮСШ – 0:0

Олег Лівінський, редактор часопису “Хата” – 2:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:2

Роман Петришин, пенсіонер – 1:0

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1