Сьогодні “Динамо” на рідному (навіть без вболівальників) НСК “Олімпійський” проведе матч-відповідь вирішального кваліфікаційного раунду за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів. проти бельгійського “Гента”.

Майже тиждень тому підопічні М.Луческу здолали суперника на його полі (2:1), не давши йому практично жодних шансів переламати хід гри на свою користь. Однак не для всіх у тій грі все було зрозумілим. Приміром, відомий експерт Віктор Леоненко зізнався: ” Я по тій грі взагалі нічого не зрозумів…. Подарунок зробив Безус. Два дурних голи, це добре, фарт триває”. Відомий футбольний скептик також додав, що на його думку, “кияни зобов’язані такий “Гент” проходити”.

Справді, якщо виходити з футбольної логіки й побаченого у першому матчі, то у “Динамо” не повинно виникнути якихось серйозних проблем із оформленням перепустки у групу Ліги чемпіонів, куди вони не потрапляли останні 3 роки. Що може цьому завадити? Навряд чи якийсь казковий прогрес у грі “Гента” – швидше за все, якщо й має (тьху-тьху) трапитися якась неприємна несподіванка, то її творцями будуть… самі динамівці. Якась їхня необачність, неузгодженість, відсутність концентрації, що їх вони не раз виявляли. “Результат першого матчу необхідно забути”, – вважає М.Луческу. Досвідчений румунський наставник нині намагається належним чином налаштовувати команду на боротьбу і виявляє здатність вносити необхідні корективи по ходу гри, що помітно хоча б по тому, що в других таймах кияни виглядають більш наполегливими і цілеспрямованими. Цікаво,чи допоможе це їм у матчах групового турніру?

Але щоб потрапити туди, треба сьогодні, як мінімум, не поступитися “Генту”. Завдання зовсім не з розряду непосильних, про що й свідчать прогнози тернопільських футбольних оракулів. Втім, як відомо, м’яч круглий…

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Ігор Загородній, пенсіонер – 3:1

Михайло Зубик, журналіст – 2:2 (першим заб’є “Гент”)

Микола Рудик, експедитор – 1:1

Андрій Дзюбановський, підприємець- 2:0

Ігор Дуда