Справді, сьогоднішній матч у Києві, більш ніж напевно, буде для господарів нагодою заявити футбольній Європі, що добре ім’я свого клубу для них щось таки вартує; що поразка 0:3 в Лондоні була прикрим епізодом, і що за підтримки домашньої аудиторії в молодих динамівців не труситимуться коліна при вигляді Вілліана, Педро, Жиру…

Хотіти, звісно, можна багато чого (це, як стверджує відома приказка, нешкідливо), але, дивлячись на речі реально, саме припущення, що “Динамо” зможе ліквідувати дуже велике відставання в рахунку сильно відгонить зовсім не науковою фантастикою. Футбол, звичайно, знає подібні випадки, але вони стосувалися двобоїв більш-менш рівних за силою команд. Поставити ж знак рівності між нинішніми “Динамо” і “Челсі” не наважиться, мабуть, і найпалкіший фанат київського клубу. Втім, коуч киян Олександр Хацкевич на передматчевій конференції зазначив, що він не сподівається лише на диво, і що у нього є конкретний план на гру – йти вперед великими силами і ризикувати. Т-а-а-к, цікаво, що з цього вийде – за наявності в складі “Челсі” швидких “технарів”, здатних миттєво розтискати пружину контратак…Чорт забирай, ще ж порівняно недавно “Динамо” усувало зі свого шляху в тій же Лізі Європи “Манчестер Сіті” та “Евертон”; ще також недавно грали майже на рівних з тим же “Челсі”, а тепер ось межею мрій є відстояти престиж у матчі-відповіді. Та й у те, що це вдасться, вірять далеко не всі. Приміром, відомий в минулому форвард Майкл Оуен висловив думку, що в Києві лондонські “аристократи” докладуть якраз стільки зусиль, скільки потрібно для проходу в наступний раунд. І що матч закінчиться перемогою “Челсі” з рахунком 1:0. А яка думка з приводу сьогоднішнього матчу тернопільських шанувальників футболу та гостей файного міста? Ось їхні прогнози на гру “Челсі” – “Динамо”:

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Станіслав, бізнесмен з Білорусі – 0:2

Ірина, економіст – 1:1

Джастін, студент з Кенії – 0:1

Влодзімеж, мешканець Дембліна (Польща) – 1:3

Резюме: невесело. Збереженням престижу майже не пахне. Втім, побачимо…

Ігор Дуда