Після програного тиждень тому матчу в Бельгії (0:1) перед “Динамо” сьогодні в Києві стоїть категоричне завдання: перемогти, не пропустивши у свої ворота (це, правда, не означає, що не можна перемогти з рахунком 3:1 або 4:2).

Звучить ніби гранично просто, але коли почати розкладати цю умову на складові, то виявляється, що і перша, і друга частини перебувають під суттєвою загрозою: із забитими м’ячами (якщо йдеться про суперників вищого рівня, ніж обидва клуби зі Львова) у підопічних О. Хацкевича справи складаються досить важко, а от з пропущеними – куди легше. Останній матч із “Шахтарем” продемонстрував цю рису нинішнього “Динамо” доволі наглядно. Якщо невиразна гра проти гірників була частиною плану дезінформації розвідників “Брюгге” (що малоймовірно) – це одна справа. Якщо ж вона точно показала нинішні можливості киян – це дещо інша (і сумніша) річ. Як би там не було, шанувальникам “Динамо” нервові 90 (а то й цілі 120) хвилин сьогодні увечері майже стовідсотково гарантовані. Втім, не всі поділяють ці занепадницькі думки. Приміром, у букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу “Динамо” складає 2,07, а на виграш “Брюгге” – 3,6 (хоча бельгійський клуб влаштує й поразка 1:2, 2:3 і т.д.). Доволі оптимістично налаштований екс-футболіст “Динамо” Олег Гусєв: “Прийде велика кількість вболівальників, які надихатимуть динамівців. У бельгійцях нічого надприродного немає… Все залежить від наших футболістів”. А відомий журналіст Артем Франков висловив думку, що “завадити “Динамо” пройти “Брюгге” може… лише “Динамо”. І, що дуже хвилює – може це зробити запросто”.

А ось прогнози на гру “Динамо”-“Брюгге” від тернопільських футбольних провидців:

Ярослав Мармаш, президент асоціації спортивних журналістів – 2:1

Теодозій Волянський, підприємець – 1:1

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:1

Олег Дуда, вихованець футбольної ДЮСШ – 2:0

Валентина, дизайнер, любителька бельгійського шоколаду – 1:2

Микола Рудик, експедитор – 2:2

Резюме: прогноз єдиної представниці прекрасної статі має явно гастрономічний підтекст, а представника молодої футбольної зміни – ідеалістичний. Решта, за їхньою власною оцінкою, сповідують суворий реалізм…

Ігор Дуда