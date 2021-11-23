Сьогодні “Динамо” в Києві зустрінеться в 5 турі групового турніру Ліги чемпіонів з “Баварією”.

Порівняти інтригу цього матчу з поєдинком квітня 1999, коли кияни і мюнхенці зіткнулися (так, що аж іскри летіли) у півфіналі тої самої Ліги, не повернеться язик – далеко не те нинішнє “Динамо”. Зате залишилася грізною силою на європейській арені “Баварія”, і до Києва вона приїхала в статусі безумовного фаворита. Цей статус, здається, не ставить під сумнів ніхто: ні експерти в програмі “Великий футбол”, ні букмекери, ні, боюся, й самі футболісти “Динамо”. Зокрема, патріарх нашого футболу Йожеф Сабо категоричний у своєму прогнозі: “Я впевнений, що “Баварія” виграє у “Динамо”. Кияни зараз стомлені. А перемога 6:1 над Чорноморцем — це не показник. Це комедія. Цього не має бути у нашому футболі.”

Хоча президент клубу Ігор Суркіс (до слова, вчорашній іменинник), в силу самого свого службового становища, не міг висловлювати “пораженчеські” думки – це вже зовсім згубно вплинуло б на його гравців. ” Потрібно виходити на поле і боротися – сказав він, – адже саме в таких матчах футболісти мають доводити, що вони гідні грати у топ-чемпіонатах. Потрібно виходити та грати, нікого не боятися. І не робити дитячих помилок, яких ми припустилися в Мюнхені. Ми можемо програти, але – віддаючись грі, борючись до останнього. Ще маємо примарні шанси зачепитися за євровесну”.

Легко сказати – нікого не боятися… Хоча, як стало відомо, декого з гравців “Баварії” динамівцям сьогодні й справді не доведеться боятися: Гнабрі, Кімміх, Зюле, Шупо-Мотінг, Мусіала пропустять матч через карантин – примудрилися контактувати з хворим на коронавірус. Але й без них у команді молодого коуча Юліана Нагельсмана є кого ну, нехай не боятися, але остерігатися. І легко підопічним Мірчі Луческу точно не буде – буде важко або дуже важко. В унісон з отаким настроєм – і прогнози на матч “Динамо” – “Баварія” від тернопільських уболівальників:

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:4

Микола Рудик, експедитор – 0:1

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:3

Ірина, економіст – 1:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 0:2

Ігор Загородній, пенсіонер – 0:3

Резюме: зовсім невесело… Але ж виграв у останньому турі Бундесліги в тої ж самої “Баварії” “Аугсбург” (2:1), рівень якого навряд чи вищий, ніж у “Динамо”. Отож наважуся внести чайну ложечку оптимізму в бочку скепсису:

Ігор Дуда, журналіст – 1:1