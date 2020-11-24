Сьогодні “Динамо” в четвертому турі Ліги чемпіонів зустрінеться у Києві з “Барселоною”.

На перший погляд тут все ніби зрозуміло: “Барса” обіграла у Турині “Ювентус” (2:0), який з таким же рахунком і без помітних проблем здолав “Динамо” у Києві. Якщо б у футболі діяла проста логічна закономірність, то сьогодні увечері на НСК “Олімпійський” варто очікувати щось на кшталт 4:0 на користь гостей з сонячної Каталонії. Однак такої лінійної залежності в “спорті № 1”, на щастя, немає, а тому в уболівальників апріорі слабшого віце-чемпіона України все-таки жевріє надія: а може… ану як раптом…

Її, оту надію, підживлює думка відомого футбольного менеджера і агента Дмитра Селюка: “У киян є шанси зачепитися за нічию. Більшість гравців «Барселони» були в національних збірних. А завжди, коли футболісти повертаються в клуб зі збірної, їхня готовність не найкраща (у “Динамо” теж немало гравців різних збірних – І.Д.) . Тим більше, що зараз їм летіти в Україну. Ці фактори можуть зіграти на користь “Динамо”. Думаю, що Луческу, досвідчений боєць в єврокубках, зможе вибудувати гру так, щоб “Динамо” виглядало гідно”.

Гідно виглядати – це, звісно, добре. Але ще краще було б таки знайти ефективні засоби протидії… хотів написати “Мессі та його партнерам”. Але аргентинського футбольного генія, як стало відомо з оголошеної напередодні заявки на гру з “Динамо”, у складі “Барси” не буде. Де Йонга, Піке, Серхі Роберто, Фаті – теж. Але є Грізман, є П’яніч, є Коутінью. Є, зрештою, голкіпер Тер Штеген, котрий став для динамівців майже нездоланним бар’єром у матчі в Барселоні. Після останньої поразки у La Liga від “Атлетіко” команда Рональда Кумана посідає зовсім незвичне для себе 12-те місце в турнірній таблиці й саме підходить під визначення “поранений звір”. Який, як відомо, часто стає ще небезпечнішим. До того ж, “Динамо” через відомі причини не зможе виставити свій оптимальний склад. Як воно буде – побачимо увечері. Наразі – прогнози на матч “Динамо” – “Барселона” від тернопільських футбольних оракулів:

Святослав Півторак, громадський діяч – 0:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Майкл, студент з Кенії – 0:3

Оксана, викладачка музики – 2:1

Леонід, любитель шахів – 1:1

Ігор Загородній, пенсіонер – 0:1