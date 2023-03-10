Світ

Чого боїться диктатор

Напевно, багато хто нині задається запитанням, які більш-менш розумні мотиви керують президентом РФ Путіним. На думку опозиційного російського політика Геннадія Гудкова, для колишнього співробітника КДБ дуже важливою є його так звана репутація. Найбільше, за словами опозиціонера, диктатор боїться вийти з війни переможеним. І його впертість нині підживлює надія, що Захід перестане допомагати Україні фінансами та військово-технічним спорядженням. Гудков наголосив, що для Путіна перемога у війні — це не лише бажання отримати території України, але й продемонструвати усьому світу свою міць. Підтримку України від Заходу Путін розцінює як виклик проти Росії, тому йому вкрай важливо “не впасти у бруд лицем”. “Головна мета Путіна — вийти з війни так, щоб зберегти владу. Він готовий пожертвувати всім, але не своїм іміджем переможця”, — підкреслив Гудков. Що це може означати для нас? Найперше – що наша перемога буде ще нескоро і дасться нелегко. Якщо раптом з Путіним не станеться якогось фатального трапунку, на які багата історія російських самодержців…

Розкол в прямому розумінні

Як стало відомо, Африці загрожує розкол. Не за племінною, майновою чи якоюсь іншою близькою до політики ознакою, а розкол в прямому розумінні слова. Міжнародна група дослідників вважає, що розлом завдовжки 56 км, що з’явився в 2005 році, колись стане океаном, що поділить Африку на два континенти. Нещодавнє дослідження встановило, що він був викликаний процесами, подібними до тих, які відбуваються на дні океану. Це малоприємне відкриття стурбувало і навіть шокувало багатьох вчених та простих обивателів. Втім, рятувати майно і терміново вирішувати, на якому боці новоутвореного океану залишатися, жителям Ефіопії, Кенії, Уганди, Танзанії, Малаві, Зімбабве, Ботсвана, ПАР наразі ще ранувато: як передбачають науковці, згаданий катаклізм станеться не завтра і не через місяць, а всього лише через кілька мільйонів років.

“Загнивающий”… син

Мимоволі пригадується гумористичний переспів червоноармійської пісні ще радянських часів: “Смело мы в бой пойдем! – И мы за вами! И как один умрем! – Тогда идите сами”. Одіозний путінський пропагандист Владімір Соловйов невтомно закликає чоловіків-росіян йти вмирати в Україну. І при цьому ніколи та втрачає можливості покритикувати “загнивающий Запад”. Тим часом його син Данило обрав для життя Лондон, який його татусь у пропагандистському шаленстві одного разу навіть закликав бомбардувати. І своїм іміджем наче доводить, що оте яскраво описане татком загнивання зовсім не ображає його орган нюху. В інтернеті поширили фотографії 21-річного Соловйова-молодшого, який позує на камеру із підозрілою зачіскою, манікюром та макіяжем, у шубі та капелюхом з вуаллю – ні дати ні взяти, яскравий образ представника нетрадиційних соціальних груп, про які нещодавно доволі різко висловився у своїй промові з нагоди річниці вторгнення в Україну інший Владімір – той, що Путін.

Україна

Справа з варварами

Російська армія, як віддавна відомо, вірна своїм “славным боевым традициям”. В тому числі й, напевно, найголовнішій з них: воювати передусім не вмінням, а числом. “Мы за ценой не постоим”, – їхній давній лозунг. Інший, не менш відомий: “Бабы еще нарожают” (трохи дивно, як за такої “стратегії” там досі не накладена законодавча заборона на будь-які засоби контрацепції). Як відзначив колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець, “Ми маємо справу з варварами. Навіть під час минулої війни німці та радянська армія домовлялися про перемир’я, щоб забрати з поля бою своїх загиблих і належним чином поховати їх. Вони не турбуються про мертвих, не жаліють і живих. Нема сумніву, що вони й далі будуть закидати наші позиції своїми трупами, не рахуючись з втратами”. Завдання ЗСУ, відповідно, стає гранично чітким: мати достатньо засобів для того, щоб число завданих ворогам втрат перевищило фертильність їхніх “баб”.

Неприємні розмови про Бахмут

Розмови про те, що Бахмут доведеться таки залишити – не з найприємніших. Втім, на думку екс-працівника СБУ, а нині – експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, це не є великою бідою. “Якщо буде загроза загибелі значного числа наших бійців, то відхід здається доречним. Це прикро, звичайно, але готуються запасні позиції, де можна зайняти оборону. Відійти від Бахмута – не трагедія. Російська хвиля зупиниться на якійсь ділянці фронту, не маючи змоги далі наступати. І ця перемога росіян стане для них Пірровою. Наші військові за допомогою систем HIMARS регулярно розносять їхні склади, позбавляючи їх найнеобхіднішого”, – сказав він. Здається, зрозуміло. Але… як це поєднати з часто повторюваною думкою стосовно того, що найкращою опорою на майбутніх переговорах є наші успіхи на полі бою?

Тернопілля

Бик у прямому значенні

“Біда навчить” – стверджує відома народна приказка. Вона, мабуть, має під собою підстави, але, як показують випадки з життя, навчати може не лише біда, а й непомірна жадоба до збагачення. Саме підкоряючись її владному наказу, місцевий правоохоронець (доречніше, мабуть, писати це слово в лапках) почав діяти під прикриттям. Але, так би мовити, навиворіт: використовував свою посаду для прикриття власної злочинної діяльності та разом зі спільником організував роботу нарколабораторії – підшукав для неї приміщення та обладнав усім необхідним. До того ж, виявив неабияку креативність: щоб відвернути увагу колег, “документував” діяльність злочинної групи, яку сам же й створив. А деінде – далі наведу неповторний стиль поліцейського протоколу: “потерпіла показала, що… перебуваючи на пасовищі…, між нею та нападницею виник словесний конфлікт з приводу того, що остання спеціально випустила… свого бика, щоб спровокувати конфлікт”. Як виявилося – бика в прямому значенні, а не в часто вживаному переносному. Також знаходить підтвердження думка, що наркоманія – більше зло, ніж пиятика. І, відповідно, обходиться дорожче. Зупинений у стані наркотичного сп’яніння водій автівки запропонував інспекторам за нескладання адміністративних матеріалів 300 американських доларів, в той час як водій скутера з відчутним алкогольним амбре вирішив, що вдасться залагодити справу за 200 “вічно зелених”…

