Жахливий випадок стався 1 січня у Чорткові. Невідомі особли зайшли на приватну територію і розстріляли собаку Барона, який там проживав.

Про це повідомили у групі Чортків Безпритульні тварини.

“Жахи продовжуються.

01.01 2022 року був розстріл собак на території Чортківського Смітєзвалища. Нелюди зайшли на приватну територію яка належить комунальному підприємству Чортківської міськ ради та почали диявольський шабаш.

Собака Барон який прожив там 6 років служив вірою і правдою розстріляли пострілом в серце. Прощавай малий… більше ніколи ми не зможем вгостити тебе смаколиком…

Більше ніколи ти не вибіжиш на зустріч та не повиляєш нам хвостиком.

Вибач що ти народився в пеклі…

Тварі які це зробили ваша смерть буде набагато страшнішою повірте, а коли будете здихати він стоятиме вам перед очима!!!!”, – ідеться у дописі.





У поліції вже відреагували на повідомлення. За фактом, викладеним у публікації, поліцейські проводять перевірку. Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.