Дифтерію виявили на Тернопільщині. Діагноз небезпечної недуги підтвердився у 47-річного чоловіка.

За інформацією Центру громадського здоров’я, проти дифтерії чоловік вакцинувався у 2017 році. Втім, попередні вісім щеплень він не проходив.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я ОДА, щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від важкого перебігу хвороби.

«Уведена чоловіку вакцина в 2017 році сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися важким ускладненням. Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, по допомогу звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. Контактував з трьома особами, з яких одна дитина. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня проведено дезінфекцію».

Перші ознаки дифтерії нагадують ангіну. Втім, захворювання швидко розвивається і може закінчитися летально. Лікарі наголошують: щеплення від дифтерії обов’язкове. Його необхідно робити не лише дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря.

Софія Романська