Турнір з дворового футболу проводять у Тернополі. На універсальних спортивних майданчиках міста змагаються юнаки віком від 15 до 17 років.

Фінал «Кубка Тернополя» запланований на 27 липня. Як повідомив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть, братимуть участь у змаганнях 5 команд.

«По місту Тернополю продовжуються змагання з дворового футболу на ігрових майданчиках. Зокрема, на спортивному майданчику, що на вулиці Лесі Українки, 17 відбувся матч. Також вже грали команди мікрорайону «Східний». Наші юні футболісти мають де проявити себе. Попереду фінальні змагання. Котрась з команд виборюватиме «Кубок Тернополя».

Додамо, такі змагання у Тернополі організовують вп’яте. Команда-переможець отримує «Кубок Тернополя».