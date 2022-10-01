Завдяки зверненню громадян тернопільські патрульні допомогли знайти рідних дівчинки, яка загубилася

Учора, близько 12-ї години, до патрульних звернувся небайдужий чоловік, який розповів, що на вулиці Лесі Українки ходить маленька дитина.

Інспектори Олександра М’ялковська та Ігор Івасів негайно під’їхали за потрібною адресою, де побачили 2-х річну дівчинку, яка в брудному одязі, самотньо блукала вулицею. Поліцейські підійшли та поспілкувалися з дитиною, вона зраділа новому знайомству та радо йшла на контакт. Патрульні посадили дівчинку до службового автомобіля та розпочали пошуки рідних.

Перевіривши прилеглу територію, опитавши громадян, які там проживають, поліцейським вдалося знайти бабусю дівчинки. Жінка розповіла патрульним, що дитина часто гуляє сама та додала, що вважає таку ситуацію цілком прийнятною.

Інспектори провели з громадянкою роз’яснювальну бесіду, наголосили на ризиках та небезпеках, які можуть спіткати таку маленьку дитину, якщо вона гулятиме сама. Провели їх додому та повідомили про подію відповідні соціальні служби.

Відтепер умови проживання, належний догляд, харчування та виховання дівчинки перевірятимуть спеціальні служби.

Патрульні також навідаються до неї додому, щоб подбати про її безпеку.

“Дякуємо небайдужим громадянам за пильність та правосвідомість. Тепер доля маленької дитини в надійних руках”, – повідомляють у патрульній поліції.