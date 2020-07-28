П’ятитисячні премії передбачені абітурієнтам на Тернопільщині, які склали ЗНО на 200 балів.

За результатами тестування наразі відомо, що максимальні бали отримало щонайменше десятеро випускників в області.

Нагороджувати випускників преміями, які здобувають 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні, вирішили минулого року. Зокрема, таку програму прийняла обласна рада, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Якщо абітурієнт отримає максимальні бали з трьох предметів, то йому виплатять премію у розмірі п’ятнадцяти тисяч гривень.

“Український центр оцінювання якості освіти вже оголосив результати з математики, фізики, української мови та літератури, іноземних мов, історії України та біології. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів. За результатами ЗНО, відомі імена тих абітурієнтів, які отримали максимальні двісті балів. Як і передбачалося, вони отримають одноразові грошові винагороди у розмірі п’яти тисяч гривень за кожен предмет, зданий на 200 балів. Найвищі результати, які отримали наші учні під час зовнішнього незалежного оцінювання, це показник того, як вивчали предмети. Карантин не став на заваді для учнів, щоб досягнути найкращих результатів”.

В обласному центрі двохсотбальникам передбачені премії у розмірі двох тисяч гривень. Окрім цього, якщо вони оберуть вищий навчальний заклад у Тернополі, то отримуватимуть від міської ради щомісячну стипендію у розмірі однієї тисячі гривень. Таким чином кращих учнів заохочують залишатися в рідному місті.

Софія Романська