Одинадцять абітурієнтів на Тернопільщині склали ЗНО на 200 балів. З успішним результатом їх привітали представники влади та вручили їм нагороди.

Анастасія Людвіковська з Теребовлянської загальноосвітньої школи отримала двісті балів з біології. Дівчина каже, що максимальну оцінку здобула завдяки тривалій підготовці.

«Безпосередньо на ЗНО складно не було. Часу було достатньо, спокійно розв’язувала завдання. А от готуватися до іспиту було непросто. Тут має значення, як ми готувалися протягом тих всіх років. А в останній рік потрібно було повторяти все вивчене».

Випускниця Тернопільської української гімназії ім. Івана Франка Вікторія Костецька здобула 200 балів з двох предметів – математики та хімії. Дівчина готувалася без допомоги репетиторів, а з постійною підтримкою шкільних вчителів. Загалом в області максимальні оцінки на ЗНО отримали 11 абітурієнтів. Як зазначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома, усім виплатять стипендії у розмірі 5 тисяч з обласного бюджету. Абітурієнтці, яка здобула 200 балів з двох предметів, виплатять 10 000 грн.

Додамо, наразі триває додаткова сесія ЗНО, у якій беруть участь абітурієнти, які з поважних причин не змогли скласти тестування на основній сесії. Ймовірно, двохсотбальників у краї побільшає.