За незаконне заволодіння чужим майном кримінальну відповідальність понесуть двоє жителів обласного центру.

47-річного зловмисника поліцейські затримали на гарячому – той намагався винести з гіпермаркету товару на понад тисячу гривень, а 34-річний тернополянин спокусився на майно ОСББ.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від охоронців торгового центру про те, що один з відвідувачів намагався викрасти комплектуючі до електроінструментів. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до протиправного причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини 47-річний житель обласного центру. До слова, зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Крадія затримали в порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.

Ще один раніше судимий тернополянин потрапив у поле зору оперативників за крадіжку з під’їзду багатоповерхівки. До правоохоронців звернувся голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і повідомив про те, що невідома особа вночі викрала світильники зі сходової клітки. В ході оперативних заходів було встановлено, що до злочину причетний 34-річний раніше судимий житель Тернополя. До слова, зловмисник проживає у сусідньому будинку. У нього вилучили крадене. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ. Мешканці багатоповерхівки, де сталася крадіжка, вдячні правоохоронцям за професійну та оперативну роботу.