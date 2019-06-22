Поліцейські звертаються до краян не нехтувати безпекою власного майна, навіть коли перебуваєте у храмах. Що крадії і там промишляють – доводять випадки, що трапилися з двома тернополянками.

У неділю, 16 травня до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло одразу два звернення від жительок обласного центру. Обох жінок обікрали під час перебування у храмах. Зі слів однієї потерпілої, зловмисник поцупив у неї смартфон вартістю 14 тисяч гривень, а інша втратила мобільний за дві тисячі.

В обох випадках засоби зв’язку невідомі зловмисники витягнули з жіночих сумочок, залишених потерпілими без нагляду.

Правоохоронці застерігають краян бути пильними та не залишати без нагляду особисті речі.