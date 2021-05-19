Президент Володимир Зеленський нагородив орденами “За Заслуги” III ступеня двох відомих науковців з Тернополя.

Високі державні нагороди отримали ректор Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Михайло Корда і перший проректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Григорій Терещук.

Як ідеться на сайті глави держави, ордени призначено за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Указ про відзначення державними нагородами України підписано з нагоди Дня науки.