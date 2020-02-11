Ще два села Зборівського району, Городище та Носівці, увійшли до складу Тернопільської міської територіальної громади. Тепер вона налічує 10 сільських населених пунктів з центром у Тернополі. Відповідне рішення прийняли на 46-ій сесії міської ради сьомого лютого.

Добровільне приєднання цих двох сіл до міста депутати міської ради схвалили ще у жовтні 2018 року. Для того, щоб рішення міськради вступило у дію треба було ще відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України. Таке розпорядження, як повідомила начальник управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак, було видане 18 грудня 2019 року. Тож проект «Про добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади» винесли на затвердження чергової сесії міської ради.

– У попередні роки сесія міськради вже приймала рішення про приєднання даних населених пунктів до міста, – прокоментував міський голова Сергій Надал. – Якщо ми говоримо про Городище, то це територія, яка в принципі відповідає вимогам Постанови кабміну, ми можемо забезпечити надання швидкої медичної допомоги та інших соціальних послуг жителям цієї сільради. Раніше ми приймали рішення дану громаду прийняти до ТМТГ, тому є пропозиція рішення підтримати, оскільки Кабмін також схвалив перспективний план із входження даних сіл до ТМТГ. По інших населених пунктах інша ситуація. По цих, оскільки ми вже приймали рішення про прийняття, люди у селі також таке рішення прийняли, відповідно потрібно процес завершити.

Проект рішення підтримали 33 із 34 присутніх у залі засідань депутатів.

Під час формування порядку денного сесії до нього з голосу внесли ще два питання про добровільне приєднання населених пунктів Висиповецької та Нестерівської сільських рад Зборівського району. А це ще п’ять сіл: Воробіївка, Серединці, Висипівці, Кокутківці та Нестерівці.

Додаткові питання, які увійшли до порядку денного розглядали не на початку, а в середині пленарного засідання. Коли дійшли до питань приєднання сіл інших громад, то першим розглядали проект «Про надання згоди на добровільне приєднання Нестерівської сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади». Перед депутатами виступив один із жителів села, розповів коротко про нього, зазначив, що там проживає три сотні людей. У селі можна розвивати зелений туризм, є території для будівництва підприємств. До Тернополя вирішили приєднатися тому, що з іншими громадами немає транспортного сполучення, а є тільки в сторону Тернополя. І якщо село потрапить в іншу громаду, то просто зникне.

Міський голова Сергій Надал відповів, що Нестерівці розташовані за 28 кілометрів від Тернополя, а це суперечить вимогам Постанови Кабміну, зокрема в частині того, що не можливо буде забезпечити вчасний приїзд швидкої медичної допомоги. Крім того, міська рада не приймала рішення про приєднання цього села до складу громади, розпорядження Кабміну про включення його до ТМТГ було видане без погодження з міською радою. У результаті, проект набрав тільки 5 голосів «за», відповідно рішення не прийняли.

Аналогічна ситуація і з приєднанням чотирьох сіл Висиповецької сільської ради. На сесію його винесли через те, що було звернення Висиповецького міського голови і те, що дана громада включена Урядом до перспективного плану формування територій громад саме до Тернопільської міської громади. А Тернопільська міська рада не приймала рішення про її приєднання до міста. У результаті це питання також не набрало необхідної кількості голосів.

Ольга Трач

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