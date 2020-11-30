У Тернополі 27 листопада близько 18:00 під колеса автомобіля потрапила дев’ятнадцятирічна жителька Теребовлянського району. Дівчина переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу, коли її збив водій автомобіля ВАЗ-21071.

Про автопригоду правоохоронців та бригаду швидкої повідомив сам кермувальник. Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс, забій лоба, потилиці, хребта та травма поперекового відділу. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

У суботу, 28 листопада, в обласному центрі близько 12:45 не розминулися автомобілі Renault Master та LADA 110.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій ВАЗ 21103, виїжджаючи з двору будинку на головну дорогу, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з Renault.

В результаті удару до лікарні з закритим переломом кісток носа доправили неповнолітню пасажирку ВАЗу.

Ще один наїзд на пішохода зареєстрували працівники поліції 29 минулої суботи. На проспекті Злуки. Там на пішохідному переході водій автомобіля SEAT Leon збив тернополянина, 1950 року народження. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Причини усіх автопригод встановить слідство.