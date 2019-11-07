П’ятнадцять випадків лептоспірозу зареєстрували на Тернопільщині фахівці обласного лабораторного центру. Двоє жителів краю померли від цієї інфекції.

Збудник цього захворювання – лептоспіра. Вона має вигляд рухомої сріблясто-білої нитки. Найчастіше переносять інфекцію миші та щурі. Згідно статистики епідеміологів, кожен четвертий пацюк має цю недугу.

Лептоспіроз або щуряча гарячка – це некерована інфекція, вакцини від якої в Україні немає. Переважно хворіють лептоспірозом сільські жителі, – каже завідувач відділу обласного лабораторного центру Марія Павельєва. На Тернопільщині епідемічні показники перевищують загальнодержавні.

«Цього року сталося два летальних випадки через лептоспіроз. Інфекція передається через мишовидних гризунів. Це найбільший вид ссавців, який спостерігається у наших регіонах. Найбільше їх спостерігається в осінній і весняний період. Інфекція передається не лише через укуси цих тварин, а й при будь-якому контакті. Людина може заразитися цією інфекцією при догляді за сільськогосподарськими тваринами. Інфекція потрапляє до організму людини через пошкоджені шкірні покриви, через слизові оболонки, якщо пити заражену воду або контактувати із зараженими засобами».

Лептоспіроз поширюється переважно осінню, – кажуть епідемілологи. Найбільше випадків цього захворювання на Тернопільщині виявили у вересні. Щоб попередити поширення лептоспірозу, необхідно знищувати мишовидних гризунів. У групі ризику залишаються люди із сільської місцевості, які займаються домашнім господарством.

Софія Романська