Водія, який спровокував аварію поблизу Тернополя затримали.

Нагадаємо, вчора на об’їзній села Біла, зіткнулися два автомобілі: Skoda та ВАЗ-2101. В результаті сильного удару водій та пасажирка жигулів загинули на місці події. Троє чоловіків, які були в іномарці, потрапили у лікарню, повідомляє ІНТБ.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що ВАЗ рухався головною дорогою від Подолян на Зборів. Skoda не зупинилася на вимогу знаку STOP, не пропустила транспорт, який рухався головною дорогою і на великій швидкості врізалася у “копійку”. Після цього – злетіла в кювет. Водію-винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.