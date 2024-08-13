Під час суперфіналу протягом двох днів учасникам запропонують 16 задач різної складності. Потрібно правильно розв’язати якомога більше завдань.

Двоє учнів з Тернополя представлятимуть Україну у складі Національної збірної на суперфіналі 38-го Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач, який відбудеться 25-26 серпня у Парижі. Про це повідомила Терену вчителька хлопців Галина Дудар.

Матвій Співак закінчив 10-ий клас Академічного ліцею “Українська гімназія імені Івана Франка”, а Роман Лещук – випускник Тернопільської школи №19. У 2023 році хлопці теж виступали у складі збірної України на 37-му чемпіонаті у Вроцлаві.

“У 6-му класі Матвій вперше став переможцем на суперфіналі у Парижі. Позаторік Роман виступав у складі збірної у Сорбонні. Цього року він став бронзовим призером на Національному фіналі, який проходив у Вінниці і таким чином став претендентом до складу збірної. Для кожного з хлопців це вже третій суперфінал, а цьогоріч вони виступатимуть в одній категорії”, – розповідає Галина Дудар.

Особливість цього Чемпіонату, який проводять у 4 етапи – це форма проведення і зміст задач. Щоб навчитись їх розв’язувати, потрібно не лише бути обдарованим від природи, а й дуже багато працювати над собою, розв’язувати багато таких завдань, аби досягти високих результатів.

“Я впевнена, що кожна участь у тих чи інших змаганнях – це їхнє прагнення випробовувати себе та покращувати результати. Досягнення учнів завжди тішать їхніх вчителів, адже це результат спільної праці учня та педагога. Матвій після 6-го класу перейшов у ліцей, а Роман залишився у рідній 19-й школі. Працювати з такими учнями – це неабияке задоволення для вчителя, адже це діалог людей, закоханих у математику. Такий тандем був у нас з Романом впродовж 7 років, тому звісно я хвилююсь кожного разу, супроводжуючи його на всі змагання”, – каже вчителька.





Під час суперфіналу протягом двох днів учасникам запропонують 16 задач різної складності. Потрібно правильно розв’язати якомога більше завдань. Крім цього, враховуватимуть рівень складності кожної задачі і час, за який її розв’язано.

“Завдання надсилають перед самим початком змагань від Французької федерації і цього року вони вперше будуть перекладені українською мовою. До змагань ще є час, тому хлопці готуються, вправляються у розв’язуванні цікавих та складних задач. Вірю, що вони гідно виступлять у складі команди і Фортуна їм посміхнеться”, – розповідає Галина Дудар.