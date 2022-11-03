Дмитро Підручний, Олена Білосюк та Іван Крулько балотуються на посаду президента Федерації біатлону України.

Про це повідомляє сайт Федерації.

Напередодні звітно-виборчої Конференції Федерації біатлону України, що відбудуться 14 листопада, стало відомо про третю кандидатуру, яка братиме участь у голосуванні під час виборів президента федерації.

Відділення біатлону комунальної установи Тернопільської обласної Ради “Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту” висунуло капітана жіночої збірної України Олену Білосюк кандидатом у президенти ФБУ. Таким чином, Олена стала третім претендентом на те, аби очолити український біатлон, після капітана чоловічої збірної Дмитра Підручного та народного депутата України Івана Крулька.

Нагадаємо, висунення кандидатур можливе попередньо не менш ніж за сім днів до проведення Конференції, або вже безпосередньо на самій Конференції, за згоди її делегатів.

Водночас стало відомо, що Тернопільский осередок НОК України також висунув кандидатуру Олени Білосюк на виборах президента НОК України, які відбудуться 17 листопада. Там, крім Білосюк, змагатись за посаду будуть Жан Беленюк, Вадим Гутцайт та Ігор Малинський.