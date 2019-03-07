Двоє тернополян сьогодні стартують на Чемпіонаті світу

Змагання в четвер відкриє змішана естафета, де Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний (гонка стартує о 17.15 за київським часом), повідомляє Укрінформ.

Днем пізніше пройде жіночий спринт, в суботу – чоловічий спринт. На 10 березня заплановані гонки переслідування. 12 березня – жіноча індивідуальна гонка, 13-го – чоловіча, а потім чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Чоловіча та жіноча естафети пройдуть 16 березня, мас-старти 17 березня закриють змагальну програму.

У складі чоловічої збірної України разом з Артемом Примою і Дмитром Підручним також виступлять Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Віталій Труш. У жіночій команді компанію Анастасії Меркушіній і Віті Семеренко складуть Юлія Джима, Валя Семеренко і Юлія Журавок.

Скарбничка нагород збірної України на чемпіонатах світу налічує 35 медалей – 6 золотих, 10 срібних і 19 бронзових.