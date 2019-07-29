У Вінниці стартував Чемпіонат України з велосипедного спорту. Для участі зареєструвалося 137 спортсменів з одинадцяти областей, серед яких двоє наших земляків – Юрій Щербань і Артем Авдолян.

Тернополяни змагалися на чемпіонаті у груповій гонці на сто кілометрів, – розповіла директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Результати змагань будуть відомі по завершенню чемпіонату.

«Це відкритий чемпіонат з велосипедного спорту на шосе, що проходить на Вінниччині. Беруть участь у цих змаганням спортсмени майже з усіх областей України. Наші земляки змагаються у категорії юніорів. Триватиме чемпіонат до 28 липня. Останній етап змагань відбудеться 28 липня в місті Вінниці на проспекті Юності, саме там заплановане нагородження переможців. Сподіваємося, що наші земляки покажуть добрі результати».

Софія Романська







