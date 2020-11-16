Перші два етапи сезону будуть проходити в одному місці.
Головний тренер чоловічої та жіночої збірних України з біатлону Юрай Санітра в коментарі Суспільне Спорт назвав склади команд на перші гонки сезону Кубка світу в Коніолахті (Фінляндія).
Деякі міста відмовилися від проведення гонок через пандемію коронавірусу, а інші будуть приймати здвоєні етапи. Перший пройде саме в такому форматі – два етапи в одному місці. Перші гонки пройдуть 28 листопада.
Жінки: Олена Підгрушна, Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дар’я Блашко, Катерина Бех.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.
В особистих гонках збірну України зможуть представляти по п’ять жінок і чоловіків.
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