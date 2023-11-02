Три автопригоди трапилися на дорогах Тернопільщини 1 листопада.

Об 11:40 в Борщові не розминулися скутер та автомобіль. На місці події працювали слідчі. За попередньою інформацією, місцевий житель, керуючи скутером “Viper Storm 150”, не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із “Peugeot”. У результаті удару травми отримав скутерист. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

Чергова автопригода трапилася того ж дня на дорозі “Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине”, неподалік села Ступки. Водій автомобіля “Citroen” не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя і після цього врізався у тягач “Scania”. До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили обидвоє кермувальників.

До хірургічного відділення з травмами різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку Хоросткова 1994 року народження. Жінка, керуючи скутером, потрапила у ДТП. У ході перевірки з’ясувалося, що аварія трапилася у Хоросткові близько 20:15. Водійка автомобіля “Volkswagen” допустила зіткнення із скутером “Honda”, кермувальниця якого здійснювала маневр повороту.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.