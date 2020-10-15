На Тернопільщині за добу зареєстровано два летальних випадки внаслідок ускладнень від COVID-19.
Померли 69-річна з Кременця та її ровесник із села Нова Могильниця Теребовлянського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом підтверджено 223 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (54 особи)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Шибалин – 2
• с. Стриганці – 5
• с. Нараїв – 1
• с. Поручин – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 4
• смт Золотий Потік – 2
• с. Трибухівці – 3
• с. Переволока – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Жизномир – 4
• с. Осівці – 1
• с. Порохова – 1
Гусятинський район (27 осіб):
• смт Гусятин – 10
• м. Копичинці – 7
• с. Жабинці – 2
• с. Гадинківці – 1
• с. Красне – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Личківці – 2
• с. Сидорів – 2
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Добрівляни – 2
• с. Касперівці – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Кобилля – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Панасівка – 1
• с. Футори – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (14 осіб):
• смт Козлів – 4
• с. Конюхи – 2
• с. Вибудів – 1
• с. Росохуватець – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Покропивна – 2
• с. Дмухівці – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Ценів – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Кременець – 2
• с. Кімната – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (13осіб):
• м. Монастириська – 7
• сел. Коропець – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Гончарівка – 2
• с. Швейків – 1
Підволочиський район (2 особи):
• смт Підволочиськ – 2
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (19 осіб):
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 2
• с. Струсів – 3
• с. Хмелівка – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Вишнівчик – 1
• с. Нова Могильниця – 1
Тернопільський район (14 осіб):
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Мишковичі – 3
• смт Велика Березовиця – 2
• смт Великі Бірки – 2
• с. Біла – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (28 осіб):
• м. Чортків – 20
• смт Заводське – 2
• с. Ягільниця – 1
• с. Біла – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Угринь – 1
• с. Росохач – 1
• с. Скородинці – 1
Шумський район (0 осіб)
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