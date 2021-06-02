Двоє пішоходів потрапили під колеса автомобілів у Тернополі

У вівторок, першого червня, у Тернополі правоохоронці зареєстрували два наїзди на пішоходів. Потерпілих госпіталізували.

На вулиці Київська о 10:26 водій автомобіля ЗАЗ Sens збив перехожу, 1945 року народження. У жінки – закритий перелом гомілки. За попередніми даними, пенсіонерка вийшла з-за припаркованого авто і почала переходити дорогу за межами пішохідного переходу.

Ще одна автопригода в обласному центрі трапилася близько 14:00 на Купчинського. Водій Citroen Jumper в дворі будинку допустив наїзд на 47-річного місцевого мешканця. У чоловіка медики констатували відкритий перелом ноги.