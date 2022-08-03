Неповнолітній не впорався з керуванням, допустив виїзд мотоцикла за межі проїжджої частини дороги, в результаті – транспортний засіб перекинувся. В аварії потерпів сам водій, пасажир, який був з ним, травм не отримав.

1 серпня близько 22 години поблизу села Божиків Саранчуківської громади у ДТП потрапили двоє неповнолітніх мешканців села Посухів Бережанської громади. 16-річний підліток, керуючи мотоциклом, пасажиром якого був його одноліток, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і двоколісник перевернувся. Внаслідок падіння водій отримав травму голови. Пасажир мотоцикла будь-яких тілесних ушкоджень не отримав, у медичний заклад не звертався.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.