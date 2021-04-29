Двоє педагогів із Тернопільщини стали призерами Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Всього було визначено 12 переможців у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «»Математика», «Українська мова та література», «Трудове навчання».

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки цей конкурс щороку проводять для того, щоб вчителі активно долучалися до становлення та розвитку національної системи освіти, а ще захід популяризує кращі педагогічні напрацювання і професійну майстерність.

Відбірковий та фінальний етап конкурсу проходив з 1 до 22 квітня. Основними його завданнями для учасників стали «Методичний практикум», «Урок» та «Майстер-клас», а для керівників закладів освіти – «Фасилітаційна сесія» та «Проект».

За результами конкурсу у номінації «Українська мова та література» друге місце зайняла Наталія Зубик, вчитель української мови та літератури Заліщицької державної гімназії. А Ярослав Михайленко, вчитель трудового навчання комунального закладу Навчально-виховний комплекс «Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Великоберезовицької селищної ради став третім у номінації «Трудове навчання».

Учасники, які зайняли перші місця вважаються переможцями конкурсу, друге і третє місця – лауреатами. Переможцям присвоюють звання «Заслужений учитель України». Крім цього, переможці та лауреати отримують грошові винагороди. Переможці, лауреати та учасники третього туру конкурсу нагороджуються дипломами, цінними подарунками, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

У наступному 2021/2022 навчальному році конкурс «Учитель року» проводитиметься у номінаціях «Основи правознавства», «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво».