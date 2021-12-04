Двоє педагогів із Тернопільщини отримають Премію Верховної Ради України.

Присуджують її за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання дітей та молоді, розроблення і впровадження нових технологій, створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Постанову «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти» прийняли під час пленарного засідання ВРУ першого грудня.

Усього присуджено 30 премій для педагогічних працівників зі всієї України. У нашій області її отримають Семенюк Людмила Іванівна – вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука Тернопільської області та Цьох Володимир Ігорович – директор Державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» Тернопільської області. Розмір кожної премії становить 136 200 гривень.

Відповідно до Положення про щорічну Премію Верховної Ради України, кандидатури претендентів вносили всі обласні ради та Київська міська рада. Попередньо їх затвердили на сесіях обласних рад та Київської міської ради. Відповідно до прийнятої Постанови управлінню справами Апарату Верховної Ради доручли виготовити Дипломи лауреатів щорічної Премії Верховної Ради педагогічним працівникам та виплатити грошову винагороду. Вручення Диплома лауреата Премії та нагрудного знака лауреата Премії відбувається в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України.