Двоє молодиць на підводі обкрадали будинки, в яких ніхто не жив. ФОТО

Кременецькі оперативники розкрили крадіжки з нежилих будинків.

Причетними до злочинів виявилися двоє мешканок сусідньої Рівненської області. Зловмисниці проникали до будинків, які стояли пусткою, і виносили звідти усе, що можна було здати на металобрухт.

До співробітників Кременецького відділу поліції почали надходити повідомлення про крадіжки в одному із сіл району. Люди скаржилися на злодіїв, які проникали в нежилі будинки, та обкрадали їх. Суми збитків були різні: від 600 до 1500 гривень.

Оперативники спільно з дільничними офіцерами провели подворовий обхід села, опитали можливих свідків та очевидців. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід крадіїв.

Причетними до протиправного виявилися двоє мешканок Рівненської області, 1986 і 1997 років народження. Вони ніде не працюють і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли.

Як з’ясувалося, зловмисниці підводою приїжджали до одного із сіл району Кременеччини. Обирали закинуті будинки та, зриваючи замки на вхідних дверях, проникали до середини. Звідти виносили газові плити, балони та інші цінне майно. Крадене здавали на металобрухт.