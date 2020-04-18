Потерпіла від злочинних дій злодійського дуету 80-річна пенсіонерка.

До співробітників Заліщицького відділення поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька селища Товсте. Зі слів заявниці, від невідомих крадіїв потерпіла її 80-річна мама, котра мешкає у селі Нагоряни. З підсобного приміщення пенсіонерки хтось викрав двадцять три мішки зерна, повідомляють у поліції.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, поліцейські встановили, що до крадіжки причетні двоє односельців потерпілої, 2001 та 2002 років народження. Молодики були переконані, що бабуся не помітить крадіжки, тому час від часу навідувалися до комори й виносили зерно.

Частину краденого поліцейські вилучили. Зловмисникам інкриміновано частину 3 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.