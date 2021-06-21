Двом медикам з Тернопільщини присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”.

Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну майстерність почесне звання “Заслужений лікар України” присвоєно лікареві Тернопільської комунальної міської лікарні №2 Ользі Лисенко та доцентові кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Ігорю Рогальському.