Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася 17 березня на дорозі між селами Красне та Вікно Чортківського району.
Виїхавши на місце події, слідчі попередньо встановили, що водій автомобіля «BMW» не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево на узбіччі.
В результаті отриманих травм кермувальник та один пасажир загинули, ще одного потерпілого медики доправили до лікарні.
Вирішується питання про внесення даної події до Єдиного реєстру досудового розслідування згідно ч.3 статті 286 КК України.