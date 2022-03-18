Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася 17 березня на дорозі між селами Красне та Вікно Чортківського району.

Виїхавши на місце події, слідчі попередньо встановили, що водій автомобіля «BMW» не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево на узбіччі.