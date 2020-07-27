Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися на дорогах області в суботу, 25 липня.

Автопригода з потерпілими трапилася поблизу села Кам’янки. Там не розминулися автомобілі «САНЬЙОН РЕКСТОН» та «ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР». За попередніми даними, водій іномарки повертаючи з головної на другорядну дорогу, виїхав на зустрічну мугу та зітнувся з бусом.

Із струсом головного мозку та забоями до лікарні госпіталізували одну пасажирку, мешканку Підволочиська 1997 року народження, яка перебувала у Фольксвагені.

Дтп за участю мотоцикла та “ВАЗ 2106” трапилося на вулиці Чорткова. Кермувальник авто під час розвороту збив мототранспорт. В результаті автопригоди до лікарні з рваною раною ноги та травмою плеча доправлений водій мотоцикла, мешканець райцентру.

Усі авто поміщені на штрафмайданчики. У водіїв взято забори крові на вміст алкоголю.

Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно частини 1 статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.