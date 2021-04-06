Двоє людей постраждали у пожежі на Тернопільщині

5 квітня о 22 год. 48 хв. на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу.

Як повідомляють у ДСНС, горів житловий будинок в селі Горожанка Чортківського (Монастирського) району. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 48 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 ДПРЧ Управління о 1год. 05 хв.

Внаслідок пожежі термічні опіки отримали дві особи. Потерпілі госпіталізовані до медичного закладу.

Вогнем знищено покриття житлового будинку, речі домашнього вжитку на площі 48 м.кв., пошкоджено кімнати житлового будинку.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

Під час гасіння пожежі врятовано 2 будівлі та 2-х осіб.