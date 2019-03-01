Двоє кандидатів у президенти знялися на користь третього

01/03/2019 Розмір тексту:

Кандидат на посаду президента від партії “Сила людей” Дмитро Гнап також знімає свою кандидатуруна користь Анатолія Гриценка.

Про це він повідомив у Facebook, передає Українська правда.

“Я обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую свою обіцянку і готовий також знятися на користь Анатолія Гриценка”, – сказав Гнап.

Він додав, що рішення у цьому питанні має ухвалити з’їзд партії “Сила людей”, який відбудеться 2 березня.

“З’їзд відбудеться завтра, куди ми запрошуємо також Анатолія Гриценка в якості єдиного кандидата від демократичних сил”,- сказав Гнап.

Раніше інший кандидат у президенти – Андрій Садовий – вирішив відмовитися від участі у виборах на користь Анатолія Гриценка. Про це він сказав на брифінгу 1 березня.

“Я прийняв рішення – я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка”, – сказав Садовий.