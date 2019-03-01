Двоє кандидатів у президенти знялися на користь третього
Кандидат на посаду президента від партії “Сила людей” Дмитро Гнап також знімає свою кандидатуруна користь Анатолія Гриценка.
Про це він повідомив у Facebook, передає Українська правда.
“Я обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую свою обіцянку і готовий також знятися на користь Анатолія Гриценка”, – сказав Гнап.
Він додав, що рішення у цьому питанні має ухвалити з’їзд партії “Сила людей”, який відбудеться 2 березня.
“З’їзд відбудеться завтра, куди ми запрошуємо також Анатолія Гриценка в якості єдиного кандидата від демократичних сил”,- сказав Гнап.
Раніше інший кандидат у президенти – Андрій Садовий – вирішив відмовитися від участі у виборах на користь Анатолія Гриценка. Про це він сказав на брифінгу 1 березня.
“Я прийняв рішення – я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка”, – сказав Садовий.
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