Двоє діток залишилися без батька: ще один Герой з Тернопільщини поповнив Небесне військо

Чергова скорботна звістка долинула на Тернопільщину.

На війні загинув житель Скалата Тарас Самбір. Захиснику було 30 років.

“Молодий, активний, завжди усміхнений, життєрадісний та щирий.

Він віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину…

Він пішов у Небесне військо…

Приносимо свої щирі співчуття дружині, батькам, рідним та близьким…

Без батька залишились двоє малолітніх дітей…

Сил і терпіння рідним пережити таку важку втрату…

Вічна пам’ять Герою…”, – ідеться у зверненні з цього приводу на сторінці Скалатська міська рада.

Інформацію, щодо зустрічі тіла загиблого та чину поховання повідомимо додатково.