На Тернопільщині цього року сталося 66 аварій за участю дітей: одна дитина загинула, 57 травмувалися. Також одна дитина загинула серед пішоходів, 25 травмувалися.

Як зазначила інспекторка Патрульної поліції області Олександра М’ялковська, у разі можливого відключення електроенергії на вулицях міста не працюватимуть світлофори, тому в цей період слід бути якомога уважнішим на дорогах.

«При переході дороги необхідно вмикати ліхтарики, аби позначити себе на проїзній частині. Не варто забувати про правило трьох поглядів: перед тим як переходити дорогу слід зупинитись та оглянути сторони дороги і лиш тоді здійснювати перехід. Слід користуватись світловідбиваючими елементами для того, аби в темну пору доби бути максимально помітними на дорогах. Їх слід розміщувати на верхньому одязі та сумках».