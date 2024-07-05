Двоє дітей потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Травми неповнолітні отримали в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах області впродовж доби 4 липня.

Про автопригоду з травмованими надійшла інформація до Тернопільського відділення поліції №1 близько 6:30. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, а саме в селі Острів, вдій автомобіля Iveco Eurocargo, здійснюючи маневр повороту, допустив зіткнення із Renault Trafic. У результаті удару травми отримала 15-річна пасажирка – донька водія. Її госпіталізували до медзакладу.

Після автопригоди потрапив до лікарні й дворічний хлопчик. Його у дворі будинку о 19:10 збив автомобіль Opel Zafira. За попередньою інформацією, дитина з самокатом стояла в межах проїжджої частини дороги.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами триває розслідування відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України.